Rasthof Rimberg in Osthessen: Diebe stehlen auf Rasthof Mobiltelefone für 300 000 Euro

Unbekannte Diebe haben auf dem Rasthof Rimberg in Osthessen die Plane eines Lastwagens aufgeschlitzt und Mobiltelefone und Zubehör im Wert von rund 300 000 Euro gestohlen. Der 43 Jahre alte Lastwagenfahrer hatte sein Fahrzeug am Freitagabend auf dem Rasthof an der Autobahn 5 abgestellt und war schlafen gegangen, wie die Autobahnpolizei in Bad Hersfeld am Samstag mitteilte. Am frühen Morgen bemerkte er Schlitze in der Plane und den Diebstahl von zwei Paletten mit den elektronischen Geräten. Von den Tätern fehlte zunächst jede Spur.

(dpa)