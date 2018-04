Die Polizei hat in Frankfurt drei mutmaßliche Drogendealer auf frischer Tat ertappt. Die Männer im Alter zwischen 22 und 34 Jahren wurden festgenommen, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte. Zivilbeamte hatten sie am Vortag in der Innenstadt und dem Bahnhofsviertel dabei beobachtet, wie sie auf offener Straße Rauschgift verkauften. Einer der Verdächtigen wurde zudem mit Abschiebehaftbefehl gesucht.

(dpa)