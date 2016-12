Polizei Frankfurt: Drogen und Waffen in Dealer-Wohnung gefunden

Drogen und Waffen hat die Polizei in der Wohnung eines Dealers in Frankfurt gefunden. Es seien am Donnerstagabend Cannabisprodukte, Ecstasy sowie Pflanzensamen für eine Marihuana-Aufzucht entdeckt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Zudem waren in der Wohnung des 21-Jährigen zwei Schreckschusspistolen und ein Schreckschussrevolver mit Munition, für die er keine Erlaubnis hatte. Auf die Spur kamen ihm die Ermittler, nachdem ein Beamter in zivil ein Drogengeschäft beobachtet hatte. Der 21-Jährige hatte ein Tütchen Marihuana aus dem Fenster geworfen, ein 24 Jahre alter Kunde dafür 20 Euro in dessen Briefkasten deponiert.

(dpa)