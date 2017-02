Frankfurt: Weiter Probleme im S-Bahn-Verkehr: Entgleister ICE in Griesheim: So ist die Situation vor Ort

Bilderstrecke Millionenschaden: ICE im Griesheimer Bahnhof verunglückt

Beeinträchtigungen im S-Bahn-Verkehr Zug rammt Prellbock: ICE in Griesheim entgleist Schreckmoment am Freitagmorgen: In Griesheim hat ein ICE einen Prellbock gerammt und ist daraufhin aus den Gleisen gesprungen. Glück im Unglück: Im Zug waren keine Passagiere! Für die Bergungsarbeiten werden zwei Spezialkräne geordert. clearing

Während die Herren mit den gelben Westen vor den Flatterband-Absperrungen stehen und einigen Fahrgästen Hinweise geben, wie sie in die Innenstadt kommen – „Durch die Unterführung, dann mit dem Bus 52 oder mit der Straßenbahnlinie 11“ – sind die meisten vor dem Eingang des Griesheimer Bahnhofs an der Autogenstraße damit beschäftigt, Handy-Fotos zu machen: Das Triebkopf-Element des ICE 3 mit Namen „Sonneberg“ sitzt auf dem Bahnsteig des Gleises 1, überall liegen herausgerissene Teerbrocken und verbogenes, armdickes Metall. Die Räder des ICD haben eine breite Furche in den Asphalt des Bahnsteigs gefräst.Männer mit orangefarbenen Westen springen zwischen den Gleisen herum, fotografieren, begutachten die Schäden: In der Nacht um 1.39 Uhr ist der Zug über einen Prellbock auf dem äußersten Gleis der Bahnhofsanlagen gefahren und dadurch auf den Bahnsteig gehoben worden. Eigentlich war er auf Rangierfahrt ins ICE-Werk Griesheim. Rund 50 Meter hat er sich über den Bahnsteig geschoben, sitzt nun mit den Drehgestellen auf. Die Oberleitungen sind abgeschaltet, alles wartet auf zwei aus Fulda herbeigeorderte Kranwagen, die den Triebkopf wieder auf die Gleise heben sollen. Der restliche Zug ist abgekoppelt und schon weggebracht.Ein Rentner hat sich durch die Absperrung zwischen die Pressefotografen gemogelt und fotografiert. Eine Mitarbeiterin der Bahn spricht ihn an, will ihn vom abgesperrten Bahnsteig verweisen. „Erzählen Sie mir nix, das ist mein Geld“, herrscht er die Frau an und zeigt auf den Schaden. Es hilft ihm nichts: Er muss den Bahnsteig verlassen.Die genaue Ursache für den Unfall ist nicht noch nicht bekannt. „Wir sind glücklich, dass es keinen Personenschaden gegeben hat“, sagt eine Bahnsprecherin: Außer dem Lokführer war niemand in dem ICE. Ihm gehe es den Umständen entsprechend gut. Auch auf den Bahnsteig ist niemand verletzt worden – mitten in der Nacht halten sich hier nur selten Personen auf.Wenn die Kräne den ICE vom Bahnsteig gehoben haben, hofft die Bahn, zumindest ein Gleis in den frühen Nachmittagsstunden wieder freigeben zu können.Der Bahnhof Frankfurt-Griesheim ist ein wichtiger Betriebsbahnhof für den Eisenbahnverkehr in Frankfurt am Main und ein Personenbahnhof. Hier beginnt – rund fünf Kilometer westlich des Hauptbahnhof-Empfangsgebäudes – das bis zu 600 Meter breite Gleisvorfeld der zentralen Frankfurter Verkehrsstation und die Rangierfläche für die Zufahrt zum ICE-Werk in Griesheim. Der Bahnhof Frankfurt-Griesheim ist auch Start- und Zielbahnhof der „Waschfahrten“ der DB Fernverkehr AG, also für Fahrten zur Außen- und Innenreinigung in Frankfurt-Höchst.Derzeit ist die Strecke zwischen Höchst und dem Hauptbahnhof für S-Bahnen gesperrt; die Bahnhöfe Nied und Griesheim werden nicht angefahren. Umgeleitet wird über die parallel verlaufende Strecke der Taunus-Bahn. Nied wird täglich von etwa 3000 S-Bahn-Reisenden genutzt, Griesheim von etwa 6000. „Reisenden-Lenker“, so nennt die Bahn die Menschen, die an den Bahnsteigen stehen und Alternativen benennen, erklären ihnen, wie sie aus ihrem Stadtteil wegkommen.Was mit dem intakten Teil des ICE passiert, werde noch geprüft, erklärt die Sprecherin der Bahn weiter. Zudem werden Oberleitungen und Signale auf mögliche Beschädigungen untersucht. Wie lange die Bergungsarbeiten insgesamt dauern werden, ist noch unklar.Die S-Bahnlinie 2 fällt derzeit zwischen Höchst und Offenbach-Ost aus; die Linie 1 fährt, hält aber nicht in Nied und Griesheim. Ist die Unfallstelle geräumt, sollen die Züge vorerst in einem halbstündigen Takt fahren. Auswirkungen auf den Regional- und Fernverkehr der Bahn gebe es durch den Unfall nicht. Wie hoch der Sachschaden ist, kann derzeit noch nicht beziffert werden.