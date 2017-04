Unfall in Nordhessen: Fahrschüler auf dem Motorrad schwer verletzt

Der 49-Jährige verlor am Samstag bei Fahrübungen vermutlich wegen eines Bedienungsfehlers die Kontrolle über sein Zweirad und fuhr mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Betonkübel, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.



Der Mann wurde gegen eine Hauswand geschleudert und mit dem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik Göttingen geflogen.



Das Motorrad prallte gegen ein in der Nähe abgestelltes Auto der Fahrschule. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf 9000 Euro.

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]