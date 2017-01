Falscher Polizist kontrolliert nachts Autofahrer

Nidda/Ranstadt (dpa/lhe) - Mit Blaulicht auf dem Dach und betrunken ist ein 49-jähriger falscher Polizist am Wochenende im Wetteraukreis unterwegs gewesen. Der Mann fuhr in der Nacht zum Samstag durch Nidda, hielt in Ranstadt einen Taxifahrer und zwischen Ober- und Nieder-Mockstadt einen weiteren Autofahrer an, wie die Polizei am Montag mitteilte. Weil der falsche Beamte stark nach Alkohol roch, verständigte der Taxifahrer die Polizei. Bei Melbach wurde der 49-Jährige schließlich aufgehalten. In seinem Wagen fanden die Beamten das Blaulicht, eine Schreckschuss-Pistole und ein Spray zur Abwehr von Tieren. Dem Mann droht ein Verfahren wegen Amtsanmaßung, Verstoß gegen das Waffengesetz und Trunkenheit im Straßenverkehr.

