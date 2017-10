Polizei: Familienvater geht auf Sanitäter und Polizisten los

Erst rief ein 41-jähriger Familienvater den Rettungswagen für seinen verletzten Sohn. Dann ging er auf Sanitäter und Polizisten los als die am Einsatzort in der Bornheimer Landstraße los.

Der Anruf bei der Leitstelle ging am Sonntagabend gegen 18.50 Uhr ein. Ein 41-jähriger Mann forderte für seinen verletzten Sohn einen Rettungswagen über den Notruf an. Bereits am Telefon wirkte der Mann aggressiv und äußerte Beleidigungen. Aus diesem Grund wurde eine Polizeistreife angefordert.

Als der Krankenwagen in der Bornheimer Landstraße in Frankfurt eintraf, war es den Rettungskräften fast nicht möglich, den 14-jährigen Jungen medizinisch zu behandeln. Kaum war der Rettungswagen zum Stehen gekommen, riss der 41-jährige Vater die Fahrertür auf, schrie die Besatzung an und schlug dem Fahrer mehrfach ins Gesicht. Auch der zweite Sanitäter wurde tätlich angegangen und beleidigt.

Unter stark erschwerten Bedingungen gelang es schließlich den Rettungskräften, den 14-jährigen Jungen zu versorgen und mit seiner Mutter ins Krankenhaus zu bringen.

Die Polizei traf nur wenige Minuten nach dem Rettungswagen am Einsatzort ein. Der 41-Jährige schrie auch die Beamten an, bedrohte und beleidigte sie mehrfach. Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann zunächst wieder entlassen.

Zweiter Einsatz der Polizei

Zwischenzeitlich hatten die Sanitäter das verletzte Kind in die Notaufnahme gebracht. Die Mutter hatte den Vater wohl darüber in Kenntnis gesetzt, denn kurz darauf erschien der 41-Jährige dort und störte die Arbeit der Mediziner. Wieder kam die Polizei dazu, diesmal erteilten die Beamten dem Mann einen Platzverweis. Als der 41-Jährige dem Platzverweis nicht nachkam, und sich mit Händen und Füßen dagegen wehrte, nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der 41-Jährige über 1,2 Promille hatte. Den Äußerungen des Vaters war zu entnehmen, dass ihm die ärztliche Behandlung seines Sohnes nicht schnell genug gegangen sei, heißt es im Polizeibericht.

Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung. Die Ermittlungen dauern an.

red