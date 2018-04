In einem kleinen Waldstück in Frankfurt-Schwanheim ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen.

In einem kleinen Waldstück in der Nähe der Sportanlage Goldstein in Frankfurt-Schwanheim ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Das bestätigt Feuerwehrsprecher Andreas Mohn auf Nachfrage. Demnach geriet eine Fläche von rund 200 Quadratmetern in Brand - vor allem Gestrüpp, Büsche und niedriges Unterholz.

Gegen 18 Uhr verständigten Zeugen die Feuerwehr. Rund 20 Einsatzkräfte rückten aus. "Sie mussten besonders darauf achten, dass das Feuer sich nicht ausbreitet", sagt der Feuerwehrsprecher.

Die Feuerwehrleute hatten den Brand bald unter Kontrolle. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt; keine Gebäude oder Fahrzeuge wurden beschädigt.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist unklar.

red