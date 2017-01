Flammen fressen sich durch Wohnhaus-Dach in Ebersburg

In der Rhön-Gemeinde Ebersburg sind am Montag ein Wohnhaus und eine Scheune einem Brand zum Opfer gefallen. Die Flammen schlugen am Morgen meterhoch aus dem Dachstuhl des Wohnhauses im Ortsteil Weyhers . Wo genau und wie das Feuer entstand, war am Mittag nach Angaben der Polizei in Fulda noch unklar. Ein Anwohner wurde bei Löschversuchen leicht verletzt, wie die Feuerwehr in Ebersburg mitteilte.

Brandermittler nahmen zur Ursachensuche die Arbeit auf. Die Höhe des Sachschadens war zunächst ebenfalls ungewiss. Nach Angaben der Feuerwehr wurde das Haus durch den Brand unbewohnbar. Betroffen sind ein älteres Ehepaar und ein jüngeres Paar mit Kind.

Entstanden ist der Brand vermutlich in einem Schuppen. Von dort aus griffen die Flammen auf das Wohnhaus und eine angrenzende Scheune über, wie die Feuerwehr mitteilte. Zwischenzeitlich waren 75 Feuerwehrleute im Einsatz. Am Mittag war die Feuerwehr mit den abschließenden Nachlöscharbeiten beschäftigt.

(dpa)