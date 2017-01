Bombenfund im Main am Holbeinsteg: Frankfurt: Weltkriegsbombe wird Sonntag entschärft - Absperrungen am Mainufer

Die Weltkriegsbombe, die am Dienstag im Main gefunden wurde, soll am Sonntag entschärft werden. Bei Tauchübungen hatte die Frankfurter Feuerwehr im Main am Holbeinsteg in Sachsenhausen einen Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt.



Wegen der geplanten Entschärfung muss das Mainufer am Sonntag auf beiden Seiten abgesperrt werden. Außerdem werden Gebäude ringsum die Fundstelle evakuiert. Wie weit sich die abgesperrte Zone erstrecken wird, ist noch nicht bekannt. Dazu wollen sich Stadt und Polizei morgen äußern.



Die Wasserschutzpolizei bewacht die Bombe derzeit rund um die Uhr und wird dies wohl auch noch bis zu ihrer Sicherung tun. Eine akute Gefahr bestehe derzeit aber nicht, hieß es.



Die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wiegt rund 50 Kilo. Sie befindet sich derzeit noch im Wasser. Der explosive Fund sorgt für großen Wirbel. Der Kampfmittelräumdienst wird die Bombe, „die in einen Koffer passt“, in Kürze entschärfen, spätestens am Wochenende, erklärte Polizeisprecherin Isabell Neumann bereits am Nachmittag.



An der Fundstelle befinden sich das Städel-Museum sowie etliche Büro- und Wohnhäuser. Die Koordination der Entschärfung hat die Frankfurter Polizei übernommen.

(uve/dpa)

