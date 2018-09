Schmuggel aufgeflogen: Frankfurter Flughafen: Mit 900 Tabletten im Koffer erwischt

Mit fast 900 Tabletten und mehreren Tuben Creme im Gebäck ist eine Vietnamesin am Frankfurter Flughafen aufgegriffen worden. Wie der Zoll am Freitag mitteilte, habe die 35-Jährige die Medikamente Freunden und Verwandten mitbringen wollen. Das sei grundsätzlich nicht möglich. Für sich selbst dürften Reisende zwar einen Dreimonatsbedarf an Medikamenten einführen, die Einfuhr für andere Menschen sei aber verboten. Der Zoll behielt die Medikamente gegen Schwindel, rheumatische Beschwerden und Schmerzmittel ein. Im vergangenen Jahr stellte das Frankfurter Hauptzollamt insgesamt knapp 1,39 Millionen Tabletten und Ampullen sicher.

(dpa)