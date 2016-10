Ein Fußgänger ist in Hünfeld (Kreis Fulda) von einem Auto erfasst und verletzt worden. Eine 72-Jährige fuhr den Mann am Dienstagabend an, als dieser eine Straße überquerte, wie die Polizei mitteilte. Die Autofahrerin hatte den 47-Jährigen beim Abbiegen übersehen.

(dpa)