Unfall: Fußgängerin von Auto erfasst und tödlich verletzt

Beim Überqueren einer Straße im südhessischen Nauheim ist eine Fußgängerin von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Die 74-Jährige habe die Fahrbahn am Samstag in Höhe des Friedhofes betreten, teilte die Polizei am Abend mit. Sie sei trotz Erster Hilfe noch vor Ort gestorben.

Ihre Angehörigen wurden von einem Notfallseelsorger betreut. Der Autofahrer erlitt einen Schock. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. (dpa)