Überweisung in eine Fachklinik: Geistig verwirrter Mann sorgt für Großeinsatz

In Seligenstadt hat ein Mann am Samstag für ein Großaufgebot der Polizei gesorgt. Der verwirrte 59-Jährige beschimpfte "nur spärlich bekleidet" Passanten von dem Fenter seiner Wochnung aus. Dabei hielt er etwas in der Hand, was wie ein Gewehr aussah.

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Mit einem Großaufgebot hat die Polizei einen offenbar verwirrten Mann in Seligenstadt festgenommen. Das bestätigte das Präsidium in Offenbach. Demnach hatten Zeugen am Samstag gemeldet, der 59 Jahre alte Mann stehe nur spärlich bekleidet am Fenster seiner Wohnung und pöble Passanten an. Dabei wollten die Zeugen bei dem Mann einen Gegenstand gesehen haben, der wie ein Gewehr gewirkt habe.Derart alarmiert sperrte die Polizei die Gegend ab und forderte Spezialkräfte an. Die nahmen den Mann kurz vor 17 Uhr fest. Der Mann sei leicht verletzt gewesen und in medizinische Behandlung gekommen. Er werde vermutlich einer Fachklinik überstellt, teilte die Polizei mit.Bei einer ersten Durchsuchung seiner Wohnung seien zunächst keine Waffen gefunden worden.