Geldautomat in Südhessen gesprengt: Täter erbeuten Geld

Unbekannte Diebe haben einen Geldautomaten in einem Einkaufszentrum im südhessischen Viernheim (Kreis Bergstraße) gesprengt und mehrere Geldkassetten erbeutet. Anwohner wurden am frühen Mittwochmorgen durch einen lauten Knall aufmerksam, wie die Polizei mitteilte. Nach der Sprengung sollen 3 bis 4 Männer in einen tiefer gelegten schwarzen Wagen eingestiegen und davon gefahren sein. Die Höhe der Beute stand zunächst nicht fest.

Die Explosion wurde laut Polizei vermutlich mittels Einleiten von Gas ausgelöst und beschädigte bei mehreren umliegenden Geschäften die Schaufensterscheiben. Auch die Deckenverkleidung über dem Geldautomaten wurde teilweise zerstört. Die Höhe des Schadens konnte noch nicht beziffert werden. Eine sofort eingeleitete Großfahndung verlief ohne Erfolg.

(dpa)