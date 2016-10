Ohren abgetrennt: Grausam das Gesicht verstümmelt: Mann sitzt in U-Haft

Ein 19 Jahre alter Mann hat einem 18-Jährigen in Osthessen grausam das Gesicht verstümmelt. Der mutmaßliche Täter habe seinem Opfer bei der Auseinandersetzung Ohren, Nasenflügel und Augenlider abgetrennt und mit einem spitzen Gegenstand in beide Augenäpfel und den Hals gestochen, sagte der Hanauer Oberstaatsanwalt Jürgen Heinze am Mittwoch und bestätigte Medienberichte. Das Nachrichtenportal „Osthessen News” hatte zuerst darüber berichtet.

Die Tat ereignete sich bereits am Freitagabend. Eine Anwohnerin hatte laute Schreie aus der Wohnung des Täters gehört und die Polizei gerufen. Beamte traten die Tür ein und ergriffen den 19-Jährigen, der blutverschmiert auf dem 18-Jährigen saß. Am Tatort sei ein Messer gefunden worden, sagte Heinze. Ob die Körperteile abgeschnitten oder teilweise auch abgebissen worden seien, sei unklar. Das Opfer wurde in eine Spezialklinik gebracht. Es schwebt nicht mehr in Lebensgefahr, ist aber nicht vernehmungsfähig. Der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft.

(dpa)