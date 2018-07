Bei einem Großbrand auf dem Rettershof am frühen Mittwochmorgen sind zwei Pferde gestorben. Mehrere Tiere waren vor den Flammen geflohen. Zwei Kinder hatten in dem Gebäude übernachtet. Sie konnten unverletzt gerettet werden.

Großer Schrecken und helle Aufregung auf dem Pferdegestüt Rettershof in Kelkheim-Fischbach. Am frühen Mittwochmorgen ist dort ein Großbrand ausgebrochen. 42 Pferde sind vor den Flammen in Panik geflohen.

Nun bestätigt sich auch das Gerücht, dass zwei Kinder in der Nacht im Heu geschlafen hatten. Sie konnten unverletzt gerettet werden. Laut Polizei haben sie nichts mit dem Brand zu tun. Brandermittler sind jetzt vor Ort und suchen nach der Ursache des Feuers.

Erste Entwarnung

Und es gibt eine weitere Entwarnung: Alle Pferde sind mittlerweile wieder eingefangen. Die Tiere haben auf ihrer Flucht teils weite Wege hinter sich gebracht. Vier der entlaufenden Pferde wurden auf dem Königsteiner Friedhof (Stadtmitte) gefunden, zwei am Naturfreundehaus an der Billtalhöhe, berichtet die Polizei.

Verletzte Pferde

Bis zu acht Tiere sollen verletzt worden sein. Sie wurden in die Tierklinik gebracht. Ein Pferd ist definitiv gestorben, ob ein zweites Tier verendet ist, konnte die Polizei aktuell nicht bestätigen. Ein Mann, der die Pferde aus ihren Boxen befreite, erlitt laut Polizei eine leichte Rauchvergiftung. Ein anderer wurde ebenfalls leicht verletzt.

Sehr hoher Sachschaden

Die Löscharbeiten werden laut Feuerwehr noch mehrere Stunden andauern. Zur Mittagszeit sind die Einsatzkräfte dabei, die Heuballen aus der Scheune ins Freie zu schaffen und auf dem Feld abzulöschen.

Der Schaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Und schon jetzt ist klar, das Rheingau-Musikfestival, das in zwei Wochen starten sollte, wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht auf dem Rettershof stattfinden können. (ror)

+++Wir aktualisieren den Artikel fortlaufend +++