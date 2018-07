Bei einem Großbrand auf dem Rettershof am frühen Mittwochmorgen sind zwei Pferde gestorben. Mehrere Tiere waren vor den Flammen geflohen. Zwei Kinder hatten in dem Gebäude übernachtet. Sie konnten unverletzt gerettet werden.

Es müssen dramatische Szenen gewesen sein. In den frühen Morgenstunden haben Mitarbeiter des Pferdegestüts Rettershof in Kelkheim-Fischbach das Feuer im Gebäude entdeckt. Sofort habe man die Feuerwehr alamiert und die Tiere freigelassen. 42 Pferde sind vor den Flammen in Panik geflohen.

Bilderstrecke Großbrand Rettershof: Zwei Pferde tot

Zwei Kinder, 10 und 12 Jahre alt, hatten sich in dieser Nacht im Rettershof aufgehalten. Sie konnten unverletzt gerettet werden. Genaueres ist noch nicht bekannt. Laut Polizei haben sie nichts mit dem Brand zu tun.Brandermittler sind jetzt vor Ort und suchen nach der Ursache des Feuers.

Zwei Pferde sind tot

Jetzt hat sich bestätigt, dass zwei Pferde auf der Flucht gestorben sind. Sechs Tier sind in der Pferdeklinik in Hattersheim. Ihr Zustand ist stabil. Alle andere Pferde sind mittlerweile wieder eingefangen und in den umliegenden Ställen untergebracht worden. Aktuell brauchen die Betreiber des Gestüts noch Unterstützung bei der Unterbringung der Tiere.

Die Tiere haben auf ihrer Flucht teils weite Wege hinter sich gebracht. Vier der entlaufenden Pferde wurden auf dem Königsteiner Friedhof (Stadtmitte) gefunden, zwei am Naturfreundehaus an der Billtalhöhe, berichtet die Polizei.

Zwei Menschen leicht verletzt

Der Mitarbeiter, der den Brand entdeckte, erlitt bei der Rettung der Tiere eine Rauchgasvergiftung. Ebenso ein weiterer Helfer.

Bild-Zoom Brand auf dem Rettershof in Kelkheim

Halbe Million Euro Schaden

Die Löscharbeiten werden laut Feuerwehr noch mehrere Stunden andauern. Zur Mittagszeit sind die Einsatzkräfte dabei, die Heuballen aus der Scheune ins Freie zu schaffen und auf dem Feld abzulöschen.

Der Schaden wird mittlerweile auf rund 500.000 Euro geschätzt. Und schon jetzt ist klar, das Rheingau-Musikfestival, das in zwei Wochen starten sollte, wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht auf dem Rettershof stattfinden können. (ror)