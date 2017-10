Bad Wildungen: Haftbefehl gegen 19-Jährigen nach Messerattacke

Nach einer lebensgefährlichen Messerattacke in Nordhessen ist gegen den 19-jährigen Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen worden. „Es wurde Untersuchungshaft wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung angeordnet”, erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag. Der 19-jährige Asylbewerber aus Afghanistan soll am vergangenen Wochenende bei einem Streit einen 18-Jährigen in Bad Wildungen schwer verletzt haben. Laut Polizei hatten am Mittwoch Spezialkräfte den Verdächtigen festgenommen. Das Tatmotiv ist noch unklar. Die Ermittler prüfen, ob es weitere Verdächtige gibt. Das Opfer befinde sich auf dem Weg der Besserung, sagte ein Sprecher.

(dpa)