Reiskirchener Dreieck: Herrenloser Hund seit Tagen an Autobahn unterwegs

Hoher Sachschaden Obdachloser legt Feuer in Supermarkt

Korbach. Ein 57-jähriger Obdachloser hat in einem Supermarkt in Korbach Feuer gelegt. Mitarbeiter beobachteten ihn am Donnerstagabend dabei und konnten mit Feuerlöschern verhindern, dass sich der Brand ausbreitete, wie die Polizei mitteilt. mehr