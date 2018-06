An folgenden Stellen im Frankfurter Stadtgebiet führt die Polizei ab heute und in der kommenden Woche Geschwindigkeitskontrollen durch.

Montag, 2. Juli: Hanauer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt am Übergang A3 zur A5, Autobahn A66 Richtung Autobahnkreuz Frankfurt-Nordwest, Hugo-Eckener-Ring, Bundesstraße B43 an der Anschlussstelle zur A3 und Ludwig-Landmann-Straße.

Dienstag, 3. Juli: Bundesstraße B43 an der Anschlussstelle zur A3, Hanauer Landstraße, Autobahn A66 am Krifteler Dreieck, Hugo-Eckener-Ring und am Autobahnkreuz Frankfurt am Übergang A3 zur A5.

Mittwoch 4. Juli: Autobahn A 661 in Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Ludwig-Landmann-Straße, Mörfelder Landstraße, Autobahn A 66 in Richtung Autobahnkreuz Frankfurt-Nordwest, Mörfelder Landstraße und auf der Autobahn A66 am Krifteler Dreieck.

Donnerstag, 5. Juli: Hugo-Eckener-Ring, Bundesstraße B43 an der Anschlussstelle zur A3, Autobahnkreuz Frankfurt am Übergang A3 zur A5, Ludwig-Landmann-Straße, Autobahn A66 am Krifteler Dreieck und in der Hanauer Landstraße

Freitag, 6. Juli: Mörfelder Landstraße, Autobahn A 661 in Richtung Autobahnkreuz Offenbach und Bad Homburg, Autobahn A66 in Richtung Autobahnkreuz Frankfurt-Nordwest, Züricher Straße und Mainzer Landstraße.

