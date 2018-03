Ein 33-jähriger Mann hat in den vergangenen Monaten in seiner Wohnung in der Schneidhainer Straße ein botanisches Experiment der illegalen Art durchgeführt. 71 Cannabis-Pflanzen hatte der Mann nach Angaben der Polizei in einer Indoor-Plantage hochgezogen. Einige der Pflanzen konnte er abernten - dann kam die Polizei.

Die Ermittler hatten im Zuge anderer Recherchen Hinweise auf den Mann bekommen und daraufhin beschlossen, ihm einen Besuch abzustatten. Gegen 9 Uhr am Freitag wurden sie vor seiner Wohnung vorstellig. Der 33-Jährige war nicht zuhause. Die Polizisten öffneten die Wohnung des Mannes und durchsuchten seine Wohnräume.

Dabei entdeckten sie die 71 Cannabispflanzen und zusätzlich alles, was ein Hobby-Gärtner so braucht, darunter Ventilatoren, Lampen und Filter. Das Material wurde sichergestellt. Das Botanik-Projekt des ambitionierten Indoor-Gärtners ist bis auf weiteres unterbrochen.

Der Mann wird angezeigt.

red