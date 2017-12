Polizeieinsatz: Hochzeitsauto landet im Grünstreifen: Unfallflucht

Jähes Ende für eine Fahrt mit dem Hochzeitsauto: Ein Blumen geschmückter Wagen ist nach einem Unfall am Freitagabend in Bischofsheim (Kreis Groß-Gerau) in einem Grünstreifen gelandet.

Der noch unbekannte, geflüchtete Fahrer sei vermutlich von der Straße abgekommen, gegen mehrere große Steine geprallt und habe dann einen Zaun durchbrochen, teilte die Polizei am Samstag mit. Den Schaden bezifferte sie auf etwa 50 000 Euro. Von dem Fahrer oder weiteren Insassen fehlte zunächst jede Spur.

Wegen des Blumenschmucks auf der Motorhabe nimmt die Polizei an, dass der Pkw für eine Hochzeitsfeier genutzt wurde. Aufmerksam wurden die Beamten auf den Unfall, weil in dem Mietwagen ein automatisches Warnsystem Alarm schlug. Die Stimmen von zwei Männern seien zu hören gewesen - und ein Fluch. (dpa)