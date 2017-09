Hund beißt bei Festnahme seines Herrchens drei Polizisten

Bei einer Festnahme sind drei Polizisten in Schwalmstadt von einem Hund gebissen worden. Die Beamten seien in der Nacht zum Freitag zu einem Mehrfamilienhaus im Schwalm-Eder-Kreis gerufen worden, teilte die Polizei mit. Die Freundin eines 25-Jährigen habe die Einsatzkräfte alarmiert, weil er sie bedroht hatte und die Wohnung der Frau nicht verlassen wollte. Vor Ort leistete der Mann Widerstand und wollte die Wohnungstür einfach wieder schließen. Als die Polizisten ihn festhielten, biss der Schäferhund des Mannes drei von ihnen in Arme oder Beine. Die Freundin konnte den Hund schließlich wegsperren. Gegen den 25-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet. Wegen eines bereits bestehenden Haftbefehls wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

(dpa)