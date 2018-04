Polizeieinsatz: Hundebiss: 22-Jährige schwer verletzt

Eine 22-Jährige ist in Kassel von einem Hund gebissen und schwer verletzt worden. Zwei Freundinnen brachten die Verletzte nach dem Angriff am Sonntagabend in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde, wie die Polizei am Montag berichtete. Der freilaufende Hund war unvermittelt auf die Frau losgegangen und hatte sie mit mehreren Bissen an Armen und Beinen verletzt. Die 22-Jährige konnte sich nur durch einen Sprung über einen Zaun vor weiteren Bissen in Sicherheit bringen.

Nach ersten Erkenntnissen war das Tier ohne einen Besitzer unterwegs. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls. (dpa)