Verkehr: ICE überfährt Mikrowelle

Verbrechen Mann in Flüchtlingsunterkunft getötet: Mutmaßlicher Täter auf der Flucht

Bad Homburg. Heute Nacht kam es zu einer schwerwiegenden Auseinandersetzung in einer Flüchtlingsunterkunft in Bad Homburg. Dabei wurde ein 41-jähriger Mann getötet. Der mutmaßliche Täter ist auf der Flucht. Die Polizei sucht auch in der Bad Homburger Innenstadt. mehr