Tödlicher Ehestreit: Mutmaßlicher Täter in Haft

Bad Peterstal-Griesbach. Nach einem tödlichen Ehestreit in Bad Peterstal-Griesbach (Ortenaukreis) ist der 48 Jahre alte Tatverdächtige in Haft. Der Mann sei wegen des dringenden Verdachts des Mordes am Mittwochnachmittag einem mehr