Spritztour: Jugendliche fahren nachts mit Familienauto durch Rüsselsheim

Für eine nächtliche Fahrt durch Rüsselsheim hat ein 13 Jahre alter Junge das Auto seiner Eltern entwendet. Ein 14 Jahre alter Freund habe ihn und einen 15-Jährigen dann mit dem Familienauto durch die Stadt gefahren, teilte das Polizeipräsidium Südhessen am Montag mit. Die Mutter des Jungen habe den fehlenden Schlüssel schnell bemerkt und die Polizei verständigt.

In der Innenstadt habe die jugendliche Fahrgemeinschaft in der Nacht zum Sonntag mehrere Anhaltesignale einer Polizeistreife ignoriert und sei unbeirrt weitergefahren. In einer Sackgasse am Mainufer habe die langsame Verfolgungsfahrt schließlich unfallfrei geendet. Der 14-Jährige sei nach der Fahrt zunächst vor den Beamten geflüchtet, später aber zu einer Polizeistation gekommen. Auf ihn warte nun ein Verfahren wegen Fahrens ohne Führerschein und unbefugten Benutzens des Autos. Der 13 Jahre alte Sohn ist noch nicht im strafmündigen Alter. Auf ihn kommen daher keine rechtlichen Konsequenzen zu.

(dpa)