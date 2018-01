Keine Verletzten: Klärendes Gespräch eskaliert: Schüsse und Polizeieinsatz

Ein Gespräch zwischen Männern in Offenbach ist mit mehreren Schüssen und einem Polizeieinsatz geendet. Ein 21-Jähriger habe aus dem Fenster einer Wohnung mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Verletzt wurde niemand. Mehrere Zeugen sahen, wie ein anderer Mann kurz darauf in einem Auto flüchtete, sie alarmierten die Polizei. Die Beamten konnten den fliehenden 26-Jährigen stoppen. Dieser hatte schon länger Ärger mit dem Jüngeren. Am Montagabend fuhr er dann in dessen Wohnung, um die Sache zu klären. Nach dem missglückten Versuch trafen sich beide Männer schließlich auf der Polizeiwache wieder.

(dpa)