Unfall bei Groß-Gerau: Kleinbus mit jungen Sportlern verunglückt: Neun Verletzte

Bei einem Unfall auf der Autobahn 67 nahe Groß-Gerau in Südhessen sind neun Menschen verletzt worden, darunter sechs junge Sportler. Der voll besetzte Kleinbus kam am Sonntag von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen, wie die Polizei mitteilte. Die Kinder und Jugendlichen sowie zwei der älteren Passagiere wurden leicht verletzt. Der Fahrer trug schwere Verletzungen davon. Der Bus mit den Mädchen und Jungs an Bord war auf dem Weg von einem Squash-Turnier in Bayern nach Duisburg in Nordrhein-Westfalen. Warum der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, war zunächst unklar.

