Unfall bei Bad Camberg: Kollision auf der Landstraße: 51-Jähriger tot

Ein Mann aus Bad Camberg ist am Samstag mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Der 51-Jährige wurde aus dem Fahrzeug geschleudert. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Wagen ist ein Autofahrer am Samstag in Bad Camberg ums Leben gekommen.



Der 51-Jährige aus Bad Camberg (Landkreis Limburg-Weilburg) kam auf der Landesstraße 3031 nach links von seiner Fahrbahn ab, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Wagen eines 59-jährigen Mannes aus dem Hochtaunuskreis.

Durch den Zusammenstoß wurde der 51-Jährige aus dem Fahrzeug geschleudert und starb noch an der Unfallstelle. Der 59-Jährige und seine Beifahrerin wurden dagegen nur leicht verletzt.