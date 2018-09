Unfall in Waldeck/Korbach: Kradfahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß

Bei einem Zusammenprall mit einem Rennrad und einem Auto ist ein Kradfahrer in Nordhessen tödlich verletzt worden. Der 34-jährige Rennradfahrer wurde schwer verletzt und schwebte in Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte.

Der 53 Jahre alte Kradfahrer habe am Dienstag auf der Landstraße bei Waldeck (Kreis Waldeck-Frankenberg) in einer Kurve ein Auto überholt, sagte ein Sprecher der Polizei in Korbach. Dabei fuhr er frontal gegen den entgegenkommenden Rennradfahrer, anschließend prallte das Krad gegen das zuvor überholte Auto. Der Kradfahrer starb noch an der Unfallstelle. Die Landstraße musste voll gesperrt werden.

(dpa)