Keine Rettungsgasse: Lkw kracht in Transporter: ein Schwerstverletzter

Auf der A5 zwischen dem Bad Homburger Kreuz und der Anschlussstelle Friedberg sind am Mittwochmorgen zwei Personen bei einem Verkehrsunfall teils lebensgefährlich verletzt worden. Ein Lkw war laut Augenzeugen ungebremst auf das absichernde Begleitfahrzeug eines Schwertransporters aufgefahren. Der Transporter wurde auf den vorausfahrenden Schwertransporter gedrückt. Anschließend krachte der Lkw selbst noch in den Schwertransporter. Der Fahrer des Begleitfahrzeugs wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. Er kam mit schwersten Verletzungen in eine Frankfurter Klinik.

Die A5 in Richtung Nord blieb mehr als zwei Stunden voll gesperrt.

Wie der Einsatzleiter berichtet, hatten Feuerwehr und Rettungsdienst massive Probleme die Einsatzstelle zu erreichen. Grund war die fehlende Rettungsgasse. Laut Einsatzleiter verloren die Rettungskräfte dadurch über zehn Minuten Zeit.

(saj)