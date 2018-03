Blaulicht: Mann in Wohnung niedergestochen und schwer verletzt

Ein 33-jähriger Mann ist in einer Wohnung in Wiesbaden durch einen Messerstich schwer verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte der 51 Jahre alte Wohnungsinhaber am Sonntagabend die Polizei gerufen. Als die Beamten die Wohnung betraten, fanden sie den 33-Jährigen, der stark blutete. Insgesamt seien vier stark betrunkene Personen in der Wohnung gewesen, hieß es weiter. Angaben zum Hintergrund machte die Polizei zunächst nicht.

(dpa)