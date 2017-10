Mann will Polizei entkommen und fährt gegen Baum

Im Rheingau-Taunus-Kreis hat ein Mann seine eigenen Fahrkünste überschätzt, als er versuchte, der Polizei davonzufahren. Der 23-Jährige beschleunigte in Bad Schwalbach auf der Flucht vor der Polizei so sehr, dass er mit seinem Wagen von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als die Polizei den Fahrer stellte, wurde klar, warum er sich nicht gleich geschlagen gab: Er hatte keine gültige Fahrerlaubnis. Der Mann und sein Beifahrer wurden leicht verletzt.

(dpa)