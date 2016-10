Randalierer, Betrunkene, Bewaffnete: Mehrere Polizeieinsätze und eine Verletzte bei Lullusfest

Das Lullusfest in Bad Hersfeld hat mit mehreren Polizeieinsätzen begonnen. Eine 23 Jahre alte Polizistin wurde am Montagabend von einem randalierenden 20-Jährigen umgerannt und verletzt, wie die Polizei mitteilte. Sie kam mit einem Schienbeinbruch in ein Krankenhaus, der Mann wurde festgenommen. Eine Gruppe von zehn aggressiven Betrunkenen verwies die Polizei des Festes. Gegen einen 32-Jährigen, der bei einer Kontrolle ein Messer bei sich hatte, wurde Anzeige erstattet. Bei zwei 16-Jährigen fanden die Beamten Rauschgift.

Zum Lullusfest, Deutschlands ältestem Volksfest, kommen jedes Jahr Hunderttausende Besucher. Es findet immer in der Woche statt, in die der Todestag des „Heiligen Lullus”, der 16. Oktober, fällt. Am Montag war die traditionsreiche Veranstaltung eröffnet worden.