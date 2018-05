Unfall auf A5: Mit Polo auf Lkw aufgefahren: Zwei Schwerverletzte

Unwetter-Einsätze im Kreis Limburg: B8 gesperrt

Limburg. Nach dem Unwetter in Nordhessen haben in der Nacht zum Montag schwere Gewitter im Kreis Limburg erhebliche Schäden verursacht. Die Bundesstraße 8 wurde so stark von Schlamm und Geröll überschwemmt, dass sie um 1. mehr