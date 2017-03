Fataler Unfall: Motorradfahrer prallt gegen Baum und stirbt

Überweisung in eine Fachklinik Geistig verwirrter Mann sorgt für Großeinsatz

In Seligenstadt hat ein Mann am Samstag für ein Großaufgebot der Polizei gesorgt. Der verwirrte 59-Jährige beschimpfte "nur spärlich bekleidet" Passanten von dem Fenter seiner Wochnung aus. Dabei hielt er etwas in der Hand, was wie ein Gewehr aussah. mehr