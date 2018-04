Mehrere Unbekannte sollen am Freitagmorgen eine Frau in ihrem Wohnhaus in Oberrad bedrängt und geschlagen haben. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort und fahndet nach den Verdächtigen.

Mehrere Unbekannte haben am Freitagmorgen offenbar versucht, eine Oberräderin in deren Wohnhaus in der Hildegard-Scheder-Straße zu überfallen. Als die Frau sich zur Wehr setzte, ergriffen die Täter die Flucht. Die Polizei ist zurzeit (Stand: 10.30 Uhr) mit einem Großaufgebot vor Ort und fahndet nach den Verdächtigen.

"Was genau passiert ist, ist noch völlig unklar", erklärt ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde die Frau gegen 7.50 Uhr im Treppenhaus ihres Wohnhauses bedrängt. Ob die Frau die Täter hereinließ oder ob die Täter sich bereits im Treppenhaus befanden, ist unklar. Offenbar schlug einer der Täter die Frau, sie erlitt leichte Verletzungen.

Die Frau flüchtete daraufhin in ihre Wohnung und verständigte die Polizei. Weil unklar war, ob die Unbekannten bewaffnet waren und ob sie sich noch in dem Haus befanden, rückten die Einsatzkräfte mit einem Großaufgebot aus.

Nach wenigen Minuten war klar: Die Unbekannten waren geflüchtet. Die Polizei sucht sie zurzeit in und um Oberrad. Gleichzeitig laufen Ermittlungen zum genauen Tathergang. "Momentan wissen wir sehr wenig", erklärt der Polizeisprecher auf Nachfrage. "Wir haben weder eine Täterbeschreibung, noch wissen wir, was sie in dem Haus wollten."

Dieser Artikel wird aktualisiert.

cb