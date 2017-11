Nach Kollision mit Bus: Frau stirbt in Klinik

Rund eine Woche nach der Kollision ihres Autos mit einem Bus bei Nieste im Landkreis Kassel ist eine 39 Jahre alte Frau gestorben. Sie sei am Mittwoch in einem Kasseler Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen zum Hergang des Unfalls am Dienstag vergangener Woche dauerten noch an. Nach früheren Angaben der Polizei hatte die Frau vermutlich dem Bus an einer Kreuzung die Vorfahrt genommen. Auch ihre Beifahrerin und der Busfahrer waren schwer verletzt worden. Fünf weitere Personen im Bus erlitten leichte Verletzungen.

(dpa)