Hertha gegen Eintracht: Nach Massenschlägerei: 73 Eintracht-Fans festgenommen

26.02.2017

Eine heftige Massenschlägerei in Berlin vor dem Bundesliga-Spiel zwischen Hertha BSC und Eintracht Frankfurt (2:0) hat für Entsetzen gesorgt. Anhänger beider Teams sind am Samstag vor Anpfiff aufeinander losgegangen und haben auch Polizisten attackiert. 73 Eintracht-Anhänger seien festgenommen worden, bestätigte die Polizei am Sonntag.