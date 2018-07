Blaulicht: Nach Messerattacke: Schwer verletzter 26-Jähriger stirbt

Wenige Tage nach einer Messerattacke auf einen 26-Jährigen in Offenbach ist dieser an den Folgen seiner Verletzungen gestorben.

Wenige Tage nach einer Messerattacke auf einen 26-Jährigen in Offenbach ist dieser an den Folgen seiner Verletzungen gestorben. Der mutmaßliche Täter befinde sich in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.

Die beiden Männer hatten sich am Donnerstagabend in einer Wohnung gestritten. Dabei soll der 33-Jährige mit einem Messer auf seinen Bekannten eingestochen und ihn mit einer Stange geschlagen haben. Der schwer verletzte Mann wurde notoperiert, seitdem schwebte er in Lebensgefahr. Die Polizei hatte den 33-Jährigen noch am Tatort festgenommen. Der Hintergrund der Auseinandersetzung muss noch ermittelt werden.

(dpa)