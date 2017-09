Auf der Flucht: Nach Verfolgungsfahrt: Polizei fahndet weiter nach Täter

Zwei Tage nach einer Verfolgungsfahrt von Baden-Württemberg nach Hessen ist einer der drei mutmaßlichen Täter weiter auf der Flucht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ist der Mann - anders als am Dienstag von den Ermittlern berichtet - doch noch nicht identifiziert.

Drei Männer hatten am Montag in Weinheim im Rhein-Neckar-Kreis mindestens zwei Autos aufgebrochen und waren über die Autobahn geflüchtet. Die Polizei verfolgte sie bis nach Lorsch im Kreis Bergstraße, dort endete die Verfolgungsfahrt an einer Autobahnraststätte mit einem Crash gegen eine Zapfsäule.

Polizisten nahmen zwei der Männer kurz nach dem Unfall fest, sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der dritte mutmaßliche Täter flüchtete zu Fuß. Am Dienstag hatte die Polizei zunächst gemeldet, den Flüchtigen identifiziert zu haben. Es habe sich aber herausgestellt, dass es sich bei der Person doch nicht um den Täter handelt, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.

