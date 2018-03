Im Moment (17:40 Uhr) kommt es zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr Frankfurt an der S-Bahn-Haltestelle Galluswarte in Frankfurt. Das teilte die Feuerwehr auf Twitter mit.

Aktuell sind wir am #Sbahn-steig an der #Galluswarte zu einer Personenrettung im Einsatz. Es kommt zu Behinderungen im S-Bahnverkehr und im Fahrzeugverkehr auf der Mainzer Landstraße. Bitte Bereich meiden. ^am @DB_Info