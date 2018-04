Brand in Homberg: Pizzeria steht lichterloh in Flammen: hoher Sachschaden

Aus den Fenstern einer Pizzeria in Homberg (Ohm) haben in der Nacht zum Donnerstag meterhohe Flammen geschlagen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand - die beiden Bewohner des angrenzenden Wohnhauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, wie die Polizei mitteilte. Der Sachschaden betrage etwa 750 000 Euro.

Zunächst sei das Wohnhaus im hinteren Gebäudetrakt in Brand geraten, dann habe sich das Feuer auf die Pizzeria im vorderen Gebäudeteil ausgebreitet. Mehr als 80 Einsatzkräfte von Feuerwehr und DRK seien vor Ort gewesen. Das Löschen der Flammen habe mehr als zwei Stunden angedauert und sei gegen 3.00 Uhr beendet worden.

Bis in die frühen Morgenstunden waren die Einsatzkräfte mit Nachlöscharbeiten beschäftigt, die Brandwache werde erst gegen Mittag beendet sein. Auch die Landstraße an der Einsatzstelle könne solange nur einspurig befahren werden, so die Polizei.



(dpa)