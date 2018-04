Bei einem Polizeieinsatz in Fulda ist am frühen Freitagmorgen ein Mann tödlich verletzt worden.

Ein randalierender Mann ist am frühen Freitagmorgen in Fulda bei einem Polizeieinsatz ums Leben gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, wurde eine Streife gegen 4.20 Uhr zu einer Bäckerei in der Flemmingstraße gerufen. Dort trafen die Beamten einen Mann an, der randalierte. Der Mann hatte mehrere Menschen angegriffen und zum Teil schwer verletzt. Bei den Opfern habe es sich nach ersten Erkenntnissen um Angestellte der Bäckerei und einen Lieferfahrer gehandelt, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen.

Als die Beamten den Mann ansprechen wollten, warf dieser mit Steinen. Außerdem attackierte er die Polizisten - wahrscheinlich mit einem Schlagstock. Die Polizisten schossen den Mann daraufhin nieder. Dabei wurde der Randalierer tödlich verletzt.

Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

red