Tödlicher Streit in Kassel: Polizei fasst mutmaßlichen Messerstecher

Eine Woche nach einem tödlichen Streit in Kassel hat die Polizei den mutmaßlichen Messerstecher gefasst. „Im Rahmen intensiver Ermittlungen” sei der Tatverdacht auf einen 34 Jahre alten Mann aus Kassel gefallen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mit. Ein Haftrichter habe bereits am Dienstag einen Untersuchungshaftbefehl gegen ihn erlassen.

Der 34-Jährige soll in der Nacht zu Mittwoch vergangener Woche einen ebenfalls 34-Jährigen mit einem Messer tödlich verletzt haben. Die beiden waren aus unbekannten Gründen in einen Streit geraten. Daraufhin zückte der Täter ein Messer und stach dem Opfer in den Hals. Es starb wenig später im Krankenhaus an den Verletzungen.

(dpa)