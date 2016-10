Polizei findet in Wohnung Waffen und Munition

Die Polizei hat bei einer Wohnungsdurchsuchung im südhessischen Pfungstadt zahlreiche Waffen und Munition gefunden. Es gebe aber keine Hinweise auf Organisierte Kriminalität, sagte eine Sprecherin der Polizei in Darmstadt am Freitag. Die Beamten hatten bei der Durchsuchung am Donnerstag auch Waffenteile wie einen Schalldämpfer sowie eine größere Menge Geld und Anabolika entdeckt. Gegen den 29-jährigen Bewohner wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Er hat zwar einen Waffenschein, dieser ist jedoch nicht für alle der gefundenen Waffen gültig.

(dpa)