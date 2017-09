Polizei stellt 8,5 Kilogramm Marihuana und Bargeld sicher

In zwei Zugriffen hat die Polizei in Marburg über 8,5 Kilogramm Marihuana und Bargeld im hohen fünfstelligen



Bereich sichergestellt. Die Beamten nahmen bereits am vergangenen Donnerstag zwei Männern im Alter von 31 und 46 Jahren während der Übergabe von 3 Kilogramm Marihuana fest, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sie beschlagnahmten bei weiteren Ermittlungen 1,5 Kilogramm der Droge und „einen hohen fünfstelligen Geldbetrag.”

Am Dienstagabend ging den Beamten ein weiterer mutmaßlicher Tatbeteiligter ins Netz. Bei dem 56-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen fanden sie weitere vier Kilogramm Marihuana in einem Mietwagen, den der Verdächtige nutzte. Insgesamt habe das sichergestellte Rauschgift „einen geschätzten Straßenverkaufswert von etwa 105 000 Euro”, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

(dpa)