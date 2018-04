Die Polizei sucht nach zwei in Fulda verschwundenen Mädchen. Die Spuren der 10- und 15-Jährigen führe ins Kinzigtal, teilte die Polizei in Fulda am Mittwoch mit. Die beiden Mädchen waren am Montagnachmittag nach einem Streit in einer Betreuungseinrichtung in Fulda verschwunden. Sie sollen in Schlüchtern sowie in Bad Soden-Salmünster gesehen worden sein. Die Polizei hofft auf die Hinweise von weiteren Zeugen.

(dpa)